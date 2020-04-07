شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متخلياً عن مستوى 1700 دولار عقب تجاوزه خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث ساد التفاؤل في الأسواق بشأن جائحة كورونا.



وأعلنت ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل أكبر عدد يومي للوفيات بسبب كورونا، ومع ذلك، فإن العدد المسجل خلال الأيام الثلاثة الماضية يعد أقل من متوسطه قبل هذه الفترة.

Advertisements



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.



ولا تزالا جائحة "كورونا" تلقي بظلالها على الأسواق العالمي حيث تجاوز عدد الغصابات 1.4 مليون شخص بيما توفي ما يقرب من ثمانين ألف آخرين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% وأغلقت عند 1683.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1742.6 دولار وأقل سعر عند 1672 دولارا.