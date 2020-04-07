شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره قبيل بيانات المخزونات الأمريكية واجتماع "أوبك" المرتقب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة خسائرها في ظل الترقب لاجتماع "أوبك" المرتقب مع المنتجين المستقلين هذا الأسبوع.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



وتترقب الأسواق العالمية عن كثب اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين على رأسهم روسيا لبحث كيفية دعم الأسعار بسوق النفط وسط توقعات بخفض كبير ومنسق في الإنتاج.

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وعلى صعيد آخر، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط سعر خامي "ويست تكساس" و"برنت" في العام الجاري بنسبة 23% و24% على الترتيب مقارنة بتقديراتها في مارس/آذار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 25.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.2 دولار وأقل سعر عند 25.3 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 32.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 32.7 دولار.