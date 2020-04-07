شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت أم القرى تعتمد توزيع 25 هللة للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت أم القرى، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2019 بإجمالي مبلغ 13.750 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 25 هللة للسهم الواحد.
واعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كذلك صوتت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 79.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018. كذلك إنخفضت المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية أسمنت أم القرى تعتمد توزيع 25 هللة للسهم عن العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.