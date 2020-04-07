شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي شموع الأربع ساعات الأخيرة فوق مستوى 0.6097، ويظهر تداولات إيجابية ملحوظة ليقترب من هدفنا الإيجابي المنتظر عند 0.6236، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 0.6407 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 0.6097 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6100 والمقاومة 0.6236
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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