شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل تباطؤ فيروس كورونا فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفضل تباطؤ انتشار فيروس كورونا فى أوروبا ،الأمر الذي أنعش شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وزاد من إقبالهم على الشراء فى أسواق الأسهم والسندات ،وهو ما يقلص من فرضية نقص سيولة العملة الأمريكية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.8% إلى 1.0878$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0791 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0783$.

فقد اليورو بنهاية تعاملات يوم الاثنين نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0768$ ، بفعل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بأكثر من 3% ، لتواصل مكاسبها القوية للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل تباطؤ انتشار فيروس كورونا فى أوروبا ،وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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فى إيطاليا التي تعتبر مركزا لتفشي فيروس كوفيد 19 فى أوروبا ، تراجع معدل الإصابات الجديدة والوفيات بالفيروس المستجد لأدنى مستوى فى أكثر من أسبوعين.

وقال أيضا وزير الصحة الإسباني " سلفادور إيلا " أن البيانات التي سوف تصدر هذا الأسبوع تشير إلى تباطؤ العدوى ،وأن إجراءات العزل بدأت تحد من انتشار فيروس كورونا.

وأبلغت ألمانيا عن تباطؤ فى معدل الإصابات الجديدة يوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي ،وأيضا حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.7% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين 100.93 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فمع انتعش معظم أسواق الأسهم العالمية، تتقلص فرضية نقص سيولة العملة الأمريكية، والتي كانت أحد الأسباب القوية لمكاسب الدولار الأمريكي الواسعة الفترة الأخيرة.