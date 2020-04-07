شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين عقب إعلان أبى حالة الطوارئ وحزمة تحفيزية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 27 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق إلى تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً وبالأخص عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي عن حالة الطوارئ وحزمة تحفيزية.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.36% إلى مستويات 108.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.22، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.67، بينما حقق الأعلى له عند 109.28.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 3.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.3%، وجاء ذلك، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الدخل تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.2%في كانون الثاني/يناير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل منذ قليل إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 6.55 مليون مقابل 6.96 مليون في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 13.9$ مليار مقابل 12.0$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,215 ألف ولقي 67,841 شخص مصرعهم في 211 دولة.