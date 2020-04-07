شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تستدعى 241 سيارة فى الصين بسبب الوسائد الهوائية المعيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة تويوتا موتور الصين للاستثمار استدعاء 241 سيارة من طراز RAV4 فى الصين بسبب وجود عيوب في الوسائد الهوائية، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق –في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستدعاء الذي سيبدأ من 30 سبتمبر القادم سيشمل 241 سيارة مستوردة من طراز RAV4 صنعت خلال الفترة بين 13 يونيو عام 1997 و12 فبراير عام 1999.

وأضافت المصلحة أنه بسبب وجود عيوب فى مولدات الغاز، قد تفشل الوسائد الهوائية الأمامية للسائقين في الفتح أو قد ترسل شظايا قاتلة محتملة من مولدات الغاز المكسورة إلى الركاب عند فتحها، ما يشكل مخاطر على السلامة. ومن المقرر أن تقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة بوسائد أخرى مصنعة من قبل صانعين آخرين.



وكانت شركة تويوتا لصناعة السيارات، قررت إيقاف إنتاج سبعة خطوط بخمسة مصانع داخل اليابان بسبب الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي بسبب فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، في وقت أجبرت شركات إنتاج يابانية أخرى وشركات إنتاج أجزاء السيارات لخفض إنتاجها فى الداخل.

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وأعلنت الشركة التى تعد ثانى أكبر شركة من حيث المبيعات، أن وقف الإنتاج سيستمر حتى يوم 15 أبريل مبدئيا، وسيؤدى لخفض الإنتاج بنحو 36 ألف وحدة.

وقالت تويوتا إن جميع العمليات ستتوقف فى مصنعى تسوتسومى وتاهارا فى مقاطعة ايتشى فى وسط اليابان، بينما ستتوقف بعض العمليات فى مصنعة تاكاوتا وهومارا.

وسيشهد مصنع مياتو فى مقاطعة فوكوكا جنوب غرب اليابان اكبر عملية وقف وستستمر حتى يوم 15 أبريل.