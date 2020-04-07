شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5075 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير، ومازال المؤشر يلامس متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفعه لأسفل لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,020 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,111 نقطة
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