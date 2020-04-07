شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة اخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 8707 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 8800 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 9600 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,558 وبين مستوى المقاومة هو 8,877 نقطة