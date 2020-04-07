شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة البرازيلى سيحضر اجتماعا لوزراء نفط مجموعة العشرين بدعوة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الطاقة البرازيلي بينتو البوكيرك اليوم الاثنين إنه مستعد لحضور اجتماع لوزراء نفط دول مجموعة العشرين تخطط له السعودية لدراسة سبل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط التي تلقت ضربة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف البوكيرك في بيان أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتصل به أمس الأحد لتبادل الآراء حول الوضع في أسواق النفط ووجه دعوة للبرازيل لحضور الاجتماع.

ولم يذكر الوزير البرازيلي موعدا للاجتماع.