شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين تحصل على تمويل إسلامي من سامبا بقيمة 150 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن حصولها على تمويل بنكي متوسط الأجل بنظام تمويل مرابحة إسلامي، من مجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، إن قيمة التمويل تبلغ 150 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل أربعة سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 86 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 47.7% وانخفاض المصاريف الإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 913.2 مليون ريال خلال العام 2018.