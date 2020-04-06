النفط يقلص خسائره بدعم أنباء التقارب السعودى الروسى حول خفض الإنتاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلصت أسعار النفط العالمية خسائرها خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مدعومة بأنباء حول تقارب بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول خفض إنتاج الخام، والذى يأتى ضمن مفاوضات مكثفة يجريها مسئولو النفط من أجل وضع اتفاق ينهى نزيف خسائر المعدن المتواصلة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نسب التراجع في أسعار العقود الخام اليوم محدودة على عكس الجلسات السابقة، حيث تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 1.2% عند 33.69 دولارًا للبرميل، فيما انخفض سعر العقود الآجلة الخام الأمريكي بنسبة 1.6% فقط إلى 27.84 دولارًا للبرميل بعدما هبط 9% في الساعات المبكرة من صباح اليوم عقب إعلان تأجيل انعقاد تحالف "أوبك +".

وكان المدير التنفيذي للصندوق السيادي الروسي كيريل دميترييف قد أكد في تصريحات سابقة اقتراب موسكو والرياض من وضع الخطوط العريضة لاتفاق نفطي بشأن خفض الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب على الخام.

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وقال ديمترييف- في تصريحات لشبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية: "نحن أقرب إلي اتفاق مما يعتقد الكثيرون، وذلك بوصفه خطوة أساسية في سبيل إعادة الاستقرار للأسواق".

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن منتجي النفط يجرون محادثات مكثفة لتنسيق جهود خفض الإنتاج بدلا من أن ترغمهم معطيات السوق على خفض حاد ومفاجئ نظرا لنفاذ مواقع التخزين وسط تخمة المعروض وندرة الطلب.

وتستهدف المحادثات خفض مستوى إنتاج الخام نحو 10% وهو أعلى معدل خفض على الإطلاق نظرا للضربة التي تلقتها أسواق الطاقة العالمية في أعقاب انهيار معدلات الاستهلاك نتيجة تدابير حظر السفر والعزل الرامية للحد من انتشار عدوى كورونا.