شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكهربائية تعتزم شراء أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بشراء الشركة لأسهمها لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين بحد أقصى 350 ألف سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن شراء الأسهم سيتم لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

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وبحسب البيان، تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء نحو 53%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 40.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات من 705.9 مليون ريال إلى 577.6 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، كلذلك ارتفعت المصروفات المالية من 9.3 مليون ريال إلى 11.1 مليون ريال بسبب إرتفاع تكلفة ومستوي التمويل .