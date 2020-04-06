شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت الجنوبية تُقر توزيع 2.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للنصف الأول من العام 2019 بإجمالي مبلغ 315 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة.

هذا وصدقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم أي بنسبة 12.5% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم.

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واعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كذلك فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 463 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 195 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة إيرادات المبيعات للفترة الحالية بنسبة 46.40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وزيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 16.78% للفترة الحالية مقارنة بالعام 2018.