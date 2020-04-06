شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.85 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:47 صباحًا, 6 أبريل 2020 م المناطق - واس انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.29 سنتًا، ما نسبته 0.85 في المئة ليصل سعره إلى 33.82 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.52 في المئة، ما يعادل 0.43 سنتًا ليصل إلى 27.91 دولارًا أمريكيًا.

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