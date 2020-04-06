شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤسسة الحبوب" تدعو المستثمرين لتوريد 355 طن من القمح والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية (355) ألف طن قمح.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة (مايو – نوفمبر 2020م) وفقا لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها ، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج .

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وقال المهندس الفارس :" إن طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعما للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح ".

وبين إلى أن طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة يوم أمس موسم استلام القمح المحلي الذي يستهدف شراء (700) ألف طن من القمح المحلي، وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.

وأشار معاليه إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.