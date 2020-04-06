الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط صرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي اليوم الاثنين أن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط. وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وستحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، وهو استقرار مهم جدا للسوق، ونحن قريبون جدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا والسعودية "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.