شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بترورابغ (2380) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 9.02% بما يعادل 1.10 نقطة، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، أما استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.78، قبل أن تزيد الضغوط السلبية عليه ليعاود الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 14.78.
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