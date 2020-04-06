شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط مع تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.14، ليستهدف مستوى الدعم 8.22 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 10.14.