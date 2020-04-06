شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يعطي لنفسه فرصة تصحيح الاتجاه – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السهم، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصاحب السهم في هذا الارتفاع التصحيحي زيادة ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المهم 13.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 ومستوى المقاومة 13.24.