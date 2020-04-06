شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الرياض (1010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.50% بما يعادل 0.40 نقطة، ونلاحظ أيضاً وسط ارتفاع السهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.84، ليستهدف مستوى الدعم 14.02 مرة أخرى. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.84.

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