شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يعيد اختبار خط اتجاه رئيسي مكسور – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.04 نقطة، ونلاحظ مع ارتفاع السهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره أدنى مستوى 9.72، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.59.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 10.50.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت حائل يعيد اختبار خط اتجاه رئيسي مكسور – تحليل صباحي – 06-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.