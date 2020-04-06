شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يعيد اختبار خط اتجاه رئيسي مكسور – تحليل صباحي – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.04 نقطة، ونلاحظ مع ارتفاع السهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره أدنى مستوى 9.72، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 10.50.