شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحاليمرتفعا عند مستوى 5060 نقطة، وذلك بعدما سجل المؤشر ارتفاعا بلغ 5137 نقطة، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,001 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,114 نقطة