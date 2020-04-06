شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 520 فلس، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 545 فلس، مستقرا بذلك أعلى القناة الهابطة طويل الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 590 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 520 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 530 بينما مستوى المقاومة هو 56 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد