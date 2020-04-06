شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 2.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6752.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 229 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض في الشركات ما بين 9.47% و6.55%. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس منخفضا 266.38 نقطة ليقفل عند مستوى 5670.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 ألف سهم تقاسمتها 775 صفقة.

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