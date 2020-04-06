«جلفار» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن تعيين الدكتور عصام فاروق رئيساً تنفيذياً، في ظل برنامج التحوّل الريادي الذي تقوده الشركة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»: إن السجل الحافل للدكتور عصام في مجال صناعة الأدوية وخبرته الواسعة في مجال صناعة الأدوية، دليل على قيادته عمليات التحوّل الرائدة في الأعمال. وقال د.عصام فاروق: أتطلع للعمل مع فريق ذي مهارة عالية في الأشهر المقبلة، حيث نهدف إلى مواصلة ضمان إنتاج الأدوية ذات الجودة العالية.