شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تدوير 76 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

شاركت 6 جهات حكومية في إعادة تدوير منتجات مخالفة لمواصفة كفاءة الطاقة، وأسفرت الإحصائية الصادرة عن تدوير 68543 ألف منتج إنارة، وتدوير 5373 مكيف، وتدوير 2476 ثلاجة، وذلك خلال الفترك من 01 / 01 / 2019م حتى 01 / 03 / 2020م.

كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة، و204 سخان، 68 طن من العزل حراري، إذ تم إعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفق الاشتراطات البيئية الآمنة.

والجهات المشاركة، وزارتا الطاقة، والتجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.