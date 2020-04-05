شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تدوير 76 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة، و204 سخان، 68 طن من العزل حراري، إذ تم إعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفق الاشتراطات البيئية الآمنة.
والجهات المشاركة، وزارتا الطاقة، والتجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تدوير 76 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.