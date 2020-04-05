الاقتصاد

إعادة تدوير 76 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تدوير 76 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة  والان نبدء بالتفاصيل

شاركت 6 جهات حكومية في إعادة تدوير منتجات مخالفة لمواصفة كفاءة الطاقة، وأسفرت الإحصائية الصادرة عن تدوير 68543 ألف منتج إنارة، وتدوير 5373 مكيف، وتدوير 2476 ثلاجة، وذلك خلال الفترك من 01 / 01 / 2019م حتى 01 / 03 / 2020م.

كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة، و204 سخان، 68 طن من العزل حراري، إذ تم إعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفق الاشتراطات البيئية الآمنة.

والجهات المشاركة، وزارتا الطاقة، والتجارة، والجمارك، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تدوير 76 ألف منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا