شكرا لقرائتكم خبر عن هشام القاسم: خطوة «المركزي» استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: تشكل مبادرة مصرف الإمارات المركزي الهادفة إلى تعزيزِ التدابيرِ لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي عن طريق خطة الدعم الشاملة بميزانيةٍ تصِل إلى 256 مليار درهم، خطوة إضافية واستثنائية في إطار الجهود الاستباقية المستمرة والمشكورة لحكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي للتخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من مستويات السيولة في القطاع المصرفي تنفيذاً للرؤية السديدة والثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة.

وأضاف: نؤكد على استمرار مساهمتنا في تلك الجهود عبر مساندة عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء والذين تأثرت أعمالهم من الظروف الراهنة وبما يتناسب مع تطلعنا الدائم إلى مواصلة الوفاء بوعدنا بتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء خلال هذه الفترة غير المسبوقة.

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