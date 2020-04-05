خصومات تصل لـ40 % وتقسيط بدون فوائد.. تخفيضات هائلة من ’’بي تك‘‘ على الشاشات والهواتف

كتب: ضياء السقا أعلنت شركة بي تك للاجهززة والإلكترونيات، عن عروض وتخفيضات هائلة على الهواتف والشاشات. وطرت الشركة خصومات تصل لـ 40% على الهواتف، مع إتاحة التقسيط بدون فوائد وخدمة الشحن المجاني. عروض الهواتف: Advertisements للمزيد: https://bit.ly/2WORGYY عروض الشاشات كما طرحت الشركة خصومات تصل لـ 35 % على الشاشات، مع إتاحة التقسيط بدون فوائد وخدمة الشحن المجاني. للمزيد: https://bit.ly/3dOA6dS

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