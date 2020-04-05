شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يقرر توزيع 25 هللة للوحدة عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 42.924 مليون ريال.
وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع الأرباح على عدد 171.697 مليون سهم، بقيمة ربح موزع بلغ 0.25 ريال للوحدة، وبما نسبته 2.63% إلى السعر الأولي للوحدة.
وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 14 أبريل الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع صافي أرباح عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 41.207 مليون ريال.
يُذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 70.9 مليون ريا خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقال الصندوق، إن قيمة الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية للفترة بلغت 92.9 مليون ريال.
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