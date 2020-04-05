شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المراعي ترتفع 14% خلال الربع الأول لارتفاع المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 383 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 336 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 512.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 486.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.6 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 3.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو الإيرادات بقيادة قطاع الحليب طويل الأجل، وقطاعي الأغذية والدواجن حيث سجلت القطاعات الثلاثة نمواً بأرقام مزدوجة على أساس سنوي.

علاوة على ذلك تم تعزيز النمو عن طريق القناة التجارية الحديثة برقم مزدوج أيضاً ولوحظ هذا النمو على جميع الدول باستثناء عمان بسبب المنافسة الشديدة لمنتجات الألبان مما أدى إلى انخفاض المبيعات على أساس سنوي.

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هذا وجاءت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 14.0% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت مخصصات الديون المعدومة بسبب الخسائر الائتمانية المتوقعة في قناة الخدمات الغذائية، وارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف وتكاليف العمالة التي طغت على مكاسب كفاءة سلسلة التوريد وارتفاع أرباح قطاع الأغذية بنسبة 1.0%.

• قطاع المخبوزات: ارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل 20.9% أتى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع المبيعات والاستفادة من وفورات الحجم.

• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بـ 72.4% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 11.8% الذي أتى مدعوماً بارتفاع مبيعات التجزئة وعائد التسعير في قطاع الخدمات الغذائية منذ بداية هذا الربع.

• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة 21 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنةً بخسائر بقيمة 25 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأتى استقرار العمليات الصالحة للزراعة في الخارج بسبب استمرار نموذج قطاع أغذية الرضع المبسط بأداء ربحي أفضل في هذا الربع على أساس سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.