شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الائتمان الكويتي ينجز 416 عملية تحويل إلكتروني بـ 2.2 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الائتمان الكويتي اليوم الأحد عن إنجاز 416 عملية تحويل إلكتروني لدفعات القروض العقارية إلى حسابات المواطنين المستفيدين خلال أسبوع واحد بإجمالي 2.2 مليون دينار كويتي (نحو 7 ملايين دولار أمريكي).
وإنجاز هذا الرقم القياسي من عمليات التحويل تم عبر تقنيات التراسل الإلكتروني استنادا إلى شبكة معقدة للربط مع كل الجهات والهيئات ذات الصلة تستجيب لكل احتياجات المتعاملين بسلاسة دون الحاجة إلى مراجعة أفرع البنك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وإجمالي المبالغ المصروفة لجميع أنواع القروض والمنح خلال شهر مارس الماضي بلغ 13.2 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).
والبوابة الإلكترونية للبنك وتطبيق الائتمان الأون لاين يعملان على مدار الساعة يوميا لاستقبال طلبات المواطنين والبت فيها.
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