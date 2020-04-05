«اقتصادية أبوظبي» تصدر تعميماً لأصحاب السوبرماركت والبقالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص حكومة الإمارة على تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الزراعي ودعم شركات توريد المواد الغذائية المحلية في الإمارة، بهدف الاستمرار والاستدامة في تزويد المجتمع بكافة فئاته باحتياجاتهم الضرورية من المواد الاستهلاكية والغذائية.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة إلى مالكي ومديري الرخص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي والتي تمارس أنشطة توريد وبيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والسوبرماركت والبقالات والجمعيات التعاونية، وذلك لتأمين احتياجات السوق بشكل دوري.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في تعميمها أنه يتوجب على موردي ومصنعي المواد الغذائية بالجملة والمخابز في إمارة أبوظبي للموزعين ومنافذ البيع التواصل مع أصحاب المزارع ومنتجي اللحوم ومربي المواشي والدواجن وصيادي الأسماك المحليين في الإمارة بهدف وضع برنامج مشتريات شهري للتزود منهم بالأولوية عمن سواهم وذلك ضمن مستويات الجودة المعتمدة.

وأوصت الدائرة في تعميمها أنه يتوجب على مديري فروع الشركات إبلاغ مقراتها الرئيسية التي تقع خارج إمارة أبوظبي بهذا التعميم خلال يوم واحد من تبليغهم والعمل بموجبه من تاريخ صدوره.