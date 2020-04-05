شكرا لقرائتكم خبر عن "سدد" و "خصم" قبل منتصف الشهر.. كلمات لاستمرار دفع أقساط القروض بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام البنك الاهلي بإرسال رسائل نصية لما يقارب مليون عميل حاصلين علي قروض شخصية للرد بكلمة "سدد" في حالة رغبتهم الاستمرار في سداد الأقساط وفقًا وجدول السداد القائم وبذات قيمة الأقساط الحالية.

وفي حالة عدم إرسال تلك الرسالة علي 1121 سيقوم البنك بترحيل جدول السداد بالتأجيل لمدة 6 شهور، وإعادة احتساب قيمة الأقساط لتشمل الفائدة التعاقدية التي سيتم تعليتها علي الرصيد عن فترة الستة شهور المرحلة ليبدا سداد قيمة الأقساط المعدلة اعتبارا من سبتمبر 2020.

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كما بدأ البنك في إرسال رسائل نصية لما يزيد عن ثلاثة مليون ونصف المليون عميل الذين يحملون بطاقات ائتمان البنك الاهلي المصري للرد بكلمة "خصم" في حالة رغبتهم استمرار البنك في تنفيذ تعليماتهم المستديمة بالخصم علي حساباتهم شهريًا لسداد كامل او نسبة من رصيد البطاقة وفقًا والتعليمات القائمة لدي البنك.

وفي حالة عدم إرسال تلك الرسالة علي 1121 سيقوم البنك بايقاف تنفيذ تلك التعليمات لمدة ستة اشهر وحتي شهر سبتمبر 2020 مع استمرار احتساب الفوائد المعلنة علي الرصيد بدون مطالبة بالسداد وأية عمولات او فوائد تأخير.