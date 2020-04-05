شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 4 حتى 9 أبريل الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الفخارية، أسمنت الجنوبية، ثمار، المراعي، أسمنت أم القرى، أسمنت اليمامة، أسمنت حائل، أسمنت نجران، الإنماء.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للنصف الأول من العام 2019 بإجمالي مبلغ 315 مليون ريال، بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، اليوم الأحد، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 5 أبريل 2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 4 أبريل 2023.

كذلك تصوت عمومية الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، اليوم الأحد، على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن عام 2019، بواقع ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة المراعي، اليوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال).

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وتنظر عمومية شركة أسمنت أم القرى، يوم الإثنين، في مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2019 بإجمالي مبلغ 13.750 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم الواحد.

وتناقش عمومية شركة أسمنت اليمامة، يوم الإثنين، مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2019 بإجمالي مبلغ 101.250 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة.

وتصوت عمومية شركة أسمنت نجران، يوم الأربعاء المُقبل، على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتناقش الجمعية العمومية لمصرف الإنماء، يوم الأربعاء، مُقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 33.33%، من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

كذلك تصوت عمومية شركة أسمنت حائل، يوم الأربعاء المُقبل، على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.