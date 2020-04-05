شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار ارتفاع صادرات مصر من البقوليات الجافة أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بيانات رسمية، أن الصادرات المصرية من البقوليات الجافة بدأت تسجل ارتفاعا طفيفا بدءا من شهر يناير الماضي، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك قبل صدور قرار وزارة والصناعة بمنع تصدير البقوليات الجافة الصادر قبل أسابيع.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من البقوليات الجافة حققت صادرات بلغت 8.2 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 8 ملايين دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت 200 ألف دولار.

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وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، إلا أنه تم تعديله فيما بعد قرارا يقضي باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

وجاء قرار وزارة الصناعة والتجارة فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.