شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات لكبار المطورين العقاريين لمواجهة كورونا.. أبرزها جدولة الأقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه القطاع العقارى العديد من التحديات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى دفع مسئولي كبرى شركات التطوير العقارى لعقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الأزمة، وكشف المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية المسئولة عن تنظيم الاجتماع تفاصيل اللقاء.

وقال فتح الله فوزى، إن شركات التطوير العقارى عرضت أهم التحديات التي تواجهها بسبب أزمة كورونا خلال الاجتماع، وجاءت أبرز تلك التحديات أولا العمالة، إذ تواجه الشركات تحدى فى الحفاظ على العمالة فى ظل الأزمة الحالية، وأكدت كافة الشركات تمسكها بالعمالة وعدم نيتها التفريط فيها، ثانياً انخفاض موارد الشركات من أقساط المبيعات الجديدة، وذلك بعد انخفاض المبيعات بصورة ملحوظة خلال النصف الثانى من شهر مارس عقب فرض حظر حركة المواطنين، وهو ما يصعب من تعميم عملية تأجيل أقساط العملاء الفعليين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على جدولة أقساط العملاء عقب دراسة كل حالة على حدة حسب قدرة العميل المادية، لأنه من الصعب تأجيل الأقساط الفعلية الحالية، والتي تعتبر مصدر التدفقات النقدية للشركة، وسيؤدى تأجيلها إلى شل شركات التطوير العقارى تماماً.

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وتابع التحدى الثالث وهو المتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف العبء عن الشركات من خلال تأجيل سداد أقساط الأراضى لمدة 6 شهور، التحدى الرابع المطالبة بمد مهلة تسليم المشروعات العقارية 6 شهور نتيجة الحظر الذى تسبب فى تباطؤ معدلات التنفيذ.

وعن تأثير قرار تأجيل أقساط عملاء التمويل العقارى على الشركات، استبعد "فوزى" تأثير القرار على شركات التطوير العقارى، لأن نسبة عملاء التطوير العقارى محدودة، كما أن المطور العقارى يحصل على قيمة الوحدة كاملة من البنوك، ويقسط العميل قيمتها للبنك وليس للشركة.

وذكر "فوزى" أن الجمعية ستعقد اجتماعاً آخر مع شركات المقاولات لبحث مشاكلها ومقترحاتها، وإعداد ورقة بتوصيات الأعضاء لتقديمها للحكومة.