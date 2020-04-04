«بروج» تعزز قدرات تخزين النفط في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع في القطاع أمس الجمعة، إن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز تخطط لتعزيز قدرات تخزين النفط الخام في الفجيرة. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن توقع الشركة اتفاقاً مع مستشار لتوسعة قدراتها التخزينية، بما يتراوح بين مليونين و3.5 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أنها ستبدأ البناء في الربع الأخير من العام.

وصرح المصدر بأن هذه الكمية ستُضاف إلى طاقة التخزين الموجودة فعلياً، وتبلغ مليون متر مكعب للخام والمنتجات النفطية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقلص طاقة تخزين النفط، وفي إطار استراتيجية توسعة طاقة تخزين النفط للشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً. وتأسست بروج في 2013، وهي واحدة من كبريات الشركات المالكة لأصول تخزين في الفجيرة. (رويترز)