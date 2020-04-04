شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة وتسجل خسائر أسبوعية رغم الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية متأثرة بتقرير الوظائف السلبي، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة (الذي سجل مكاسب بنسبة 5.3% هذا الأسبوع) تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت فقدان الاقتصاد 701 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% من 3.5% في إشارة إلى تأثر سوق العمل بفيروس كورونا إلى حد كبير، كما تباطأ نمو القطاع الخدمي في نفس الفترة أيضاً.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجي كما سجلت يوم الخميس 1200 وفاة، وهو أكبر معدل يومي للوفيات تسجله أي دولة لديها "كورونا".



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 11.9% وأغلق عند 28.34 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 31.7%، في حين سجل أعلى سعر اليوم عند 28.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 23.5 دولار.

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وقفز سعر "برنت" بنسبة 13.9% مغلقا عند 34.11 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 36.8%، وسجل أعلى سعر عند 34.9 دولار بنيما سجل أقل سعر عند 28.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.7% (ما يعادل 361 نقطة) إلى 21052 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.7%، فيما بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 21447 نقطة وأقل مستوى عند 20863 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 7373 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ اعلى مستوى عند 7518 نقطة وأقل مستوى عند 7288 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد تراجع بنسبة 1.5% (ما يعادل 38 نقطة) وأغلق عند 2488 نقطة، وسجلخسائر أسبوعية بنسبة 2.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 2538 نقطة وأقل مستوى عند 2459 نقطة.