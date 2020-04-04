الدول العظمي على أعتاب أزمة عالمية جديدة.. شركات عالمية تصدر العديد من السندات وسط تراجع لأسعار الأسهم.. من يتحمل فاتورة الخسائر بعد تراكم الديون ؟



أحمد أبو عقيل

سيطرت حالة من الركود على الشركات العالمية العالمية التي تعرض لها منذ ظهور أزمة فيروس كوفيد 19 المعروف بكورنا .

مع تزايد مخاطر تخفيض التصنيف الائتمانية للشركات، يتحول تركيز المستثمرين الذين تأثروا بالأزمة إلى من يتحمل تلك الالتزامات ، والتي يمكن أن تفقد قيمتها بسرعة.

وبحسب ماك آدم من كابيتال إيكونوميكس ، فإن البنوك أقل تعرضاً لديون الشركات الخطرة مما كانت عليه في أزمة الرهن العقاري في عام 2008. الذي أطاحت بالاقتصاد المريكي، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد إمكانية لصدى أزمة ديون الشركات من خلال النظام المالي.

ولكن مما يزيد من تداعيات الأزمة هو طرح سندات الشركات المصنفة BBB ، في الطرف المنخفض للغاية من ما يعتبر ديون "الدرجة الاستثمارية". إذا تم تخفيض هذه السندات "غير المرغوب فيه" ، فقد تضطر صناديق الاستثمار إلى التخلص منها بناءً على تفويضاتها مما يزيد ذلك من الضغط على السوق ويسبب جفاف السيولة.

في عام 2011 ، شكلت سندات الشركات المصنفة BBB حوالي ثلث السوق ، وفقًا لـ Capital Economics. واليوم ، تمثل هذه السندات نصفها تقريبًا.

الكثير من الديون الصادرة عن شركات الطاقة يقدر ما نسبته 67٪ من ديون الدرجة الاستثمارية الصادرة عن شركات الطاقة بـ BBB ، مقارنة بـ 50٪ بشكل عام ، وفقًا لمورجان ستانلي. و 34 مليار دولار من ديون الطاقة المصنفة من قبل BBB تخضع بالفعل لمراقبة ائتمانية سلبية من وكالة تصنيف أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ما يسمى بـ "بنوك الظل" - أو الكيانات المالية التي تواجه ضوابط أقل بكثير من المقرضين التقليديين - استحوذت على كميات كبيرة من خصوم الشركات. دفع عقد من أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار العوائد على السندات الحكومية الأكثر أمانًا ، وشجع شركات الأسهم الخاصة ، وصناديق التحوط وحتى صناديق المعاشات التقاعدية على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ذات العوائد الأعلى.

"مع اكتمال الدورة الاقتصادية ، وقد اختار المستثمرون تحقيق العوائد المتدنية - الاستثمارات الجيدة والقوية التي تعطي عائدًا قويًا وليست محفوفة بالمخاطر - من الطبيعي أن تبحث عن أشياء أكثر خطورة وأكثر خطورة قبل سنوات لما كنت قد لمست عمود البارجة ".

قال Emre Tiftik ، مدير مبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل الدولي ، إنه من الصعب تحديد مدى ضعف هؤلاء اللاعبين.

وقال "نحن حقا لا نعرف الكثير عن الأسهم الخاصة والتعرض لصناديق التحوط".

مخاطر البذر النظامية

في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي ، أثار صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن تراكم ديون الشركات الخطرة ، والتي قال إنها يمكن أن تضخم المشاكل وتعمق الركود التالي.

أجرت المجموعة اختبارًا للتوتر بناءً على صدمة اقتصادية افتراضية تبلغ نصف خطورة الأزمة المالية العالمية لعام 2008. تشير النتائج إلى أن ديون الشركات التي تبلغ قيمتها 19 تريليون دولار من ثماني دول - الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا - معرضة لخطر التخلف عن السداد في المستقبل من هذا الحجم لأن الشركات ستكافح من أجل توليد ما يكفي من النقد لتلبية السداد. سيكون هذا 40 ٪ من جميع ديون الشركات.

موجة من التخلف عن السداد ، أو حتى سلسلة من تخفيضات التصنيف وإعادة التسعير ، سوف تهز النظام المالي.

"إن سوق الائتمان يتحرك بسرعة نحو نقطة اللاعودة ، حيث يصبح دورة الائتمان حتمية ولا رجعة فيها ، مع نضوب مصادر التمويل ، تواجه جهات الإصدار أزمة السيولة ، وارتفاع خسائر الائتمان ، اندفاع المستثمرين للخروج ، ومواجهة شديدة وقال أوليج ميلنتييف ، رئيس استراتيجية الائتمان عالية العائد في بنك أوف أمريكا ، للعملاء يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن هذه نهاية قياسية لدورة الائتمان ، قال ميلنتييف ، يبدو أنها تلعب بسرعة عادية ثلاث إلى أربع مرات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه إذا تدهور الوضع أكثر ، فسوف يكون له أيضا عواقب اقتصادية حيث تسرع الشركات لتخفيف أعباء ديونها. يمكن أن تكون هناك موجات من تسريح العمال ، ويمكن أن يسقط الاستثمار التجاري. ومن شأن حالات التخلف عن السداد أن تضرب البنوك ويمكن أن تؤدي إلى قدر أقل من الإقراض. يمكن أن تجد الشركات صعوبة أكبر في الاقتراض خلال الفترة التي تكون في أمس الحاجة إليها.

سيؤدي هذا إلى تفاقم الركود العالمي الناجم عن فيروس كورونا ، والذي يحذر منه عدد متزايد من الاقتصاديين الآن هو احتمال حقيقي.

التوقع هو أنه إذا دخل العالم في حالة ركود ، فسوف يكون حادًا لكنه قصير ، مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الوراء بمجرد تراجع خطر الفيروس. لكن مخاطر الائتمان في النظام تتضمن علامة استفهام كبيرة.