شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم قوي– تحليل - 3-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا يزال سعر البلاتين متمسكا بالمحاولات التصحيحية الصاعدة بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم الأولي المستقر عند 910.00, إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي يجبره على التذبذب بشكل جانبي دون تحقيقه أي هدف جديد حتى هذه اللحظة.
حاليا, وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع نتوقع بدء تجميع السعر للعزم الإيجابي ليدعم ذلك الترجيح الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 765.00 وصولا للحاجز المستقر عند 790.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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