شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار الباوند مقابل الين الهابط-تحليل - 3-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بتداولات يوم أمس ببعض الضغوط الإيجابية نتيجة لارتفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ,وليعيق ذلك الهجوم السلبي بتمركزه قرب 133.40, لكن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المتمركزة عند 134.60 يؤكد الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار هبوط السعر قريبا نحو 132.06 وبتجاوزه سينجح بتسجيل أهداف سلبية جديدة قد تمتد نحو 130.60. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.85 و 132.06 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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