شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس للجلسة الثانية على التوالي بفعل المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس "كورونا" وتسببه في ركود اقتصادي عميق.



وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعرض الاقتصاد العالمي للركود في العام الجاري بسبب تضرره من فيروس كورونا.



وكانت الصويا قد تلقت دعما في وقت سابق هذا الأسبوع من أنباء عن إقبال مشترين صينيين على استيراد الصويا الأمريكية في إشارة إيجابية تدل على إمكانية التزام بكين بشروط الاتفاق التجاري المرحلي الموقع مع واشنطن منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

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وانخفضت شحنات المحاصيل الزراعية الأرجنتينية بنحو 7% خلال مارس/آذار مقارنة بفيراير/شباط مع ظهور تأثير "كورونا".



وصرحت وزارة الزراعة الأمريكية أنها تتوقع زراعة ما يقرب من 83.5 مليون فدان بمحاصيل الصويا، وهو ما يعد دون التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% وأغلقت جلسة الخميس عند 8.58 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.70 دولار بينما سجل أقل سعر عند 8.57 دولار.