الاقتصاد

المدن والمناطق الاقتصادية السعودية تتخذ إجراءات لضمان استمرار الأنشطة الاستثمارية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المدن والمناطق الاقتصادية تتخذ إجراءات لضمان استمرار الأنشطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، بهدف مساندة مستثمرى المدن الاقتصادية وضمان استمرارية أعمالهم. وفق بيان صحفى.

وخصت الهيئة مستثمري المدن الاقتصادية في حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، وهي عبارة عن مجموعة من المحفزات تستمر حتى انتهاء النصف الأول من العام الجاري، وتشمل تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية.

Advertisements

إضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد إلى جانب دورها في تمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية الأخرى التي أطلقتها قيادة المملكة للحد من تبعات أزمة فيروس على القطاع الاستثماري في البلاد.

وبالتوازي مع إطلاق حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، أطلق مركز الخِدْمات الحكومية المتكاملة (360°) خدمة واتساب للمستثمرين بهدف تيسير حصولهم على الخدمات، لتنضم الخدمة الجديدة إلى منصات التواصل الأخرى مثل الموقع الإلكتروني، والبريد الالكتروني والهاتف.

وينسجم إطلاق خدمة واتساب للمستثمرين مع توجه الهيئة لتحفيز المستثمرين للتقديم على الخدمات الإلكترونية عبر المنصات المتعددة منذ إطلاق التوجيه للعمل عن بعد، حيث يتواجد فريق 360° على مدار اليوم لاستقبال الطلبات والاستفسارات الخاصة به، وكذلك لاستقبال الطلبات الخاصة بالحصول على الخِدْمات الحكومية الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدن والمناطق الاقتصادية السعودية تتخذ إجراءات لضمان استمرار الأنشطة الاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا