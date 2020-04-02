شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العجز التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن العجز التجاري الأمريكي تراجع إلى أدنى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف في فبراير مع انخفاض الواردات القادمة من الصين إلى أقل مستوى لها منذ 2009 بفعل جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية :"إن العجز التجاري انخفض 12.2 بالمئة إلى 39.9 مليار دولار، أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2016 ونسبة التراجع هي الأكبر منذ مارس 2018".

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وبحسب التضخم يكون عجز تجارة السلع قد هوى تسعة مليارات دولار إلى 69 مليار دولار في فبراير، في حين أن تراجع العجز التجاري المسمى بالحقيقي إيجابي في حساب الناتج المحلي الإجمالي، فإن انخفاض الواردات يعني بناء مخزونات أقل، مما قد يمحو المساهمة الإيجابية.

وتراجع عجز تجارة السلع مع الصين - وهي قضية حساسة سياسيا - إلى 16 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2009 والواردات من الصين في فبراير هي الأقل منذ مايو أيار 2009.

وسجلت الصادرات إلى الصين أدنى مستوى منذ يونيو 2010، كما تراجعت واردات السلع الأمريكية 2.4 بالمئة في فبراير إلى 198.4 مليار دولار، وذاك أقل مستوى منذ أكتوبر 2017، ويرجع إلى انخفاضات في واردات السلع الرأس مالية والإمدادات الصناعية والمواد والسلع الاستهلاكية, وزادت صادرات السلع 0.7 بالمئة إلى 137.2 مليار دولار في فبراير.