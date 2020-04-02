شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الاتصال المرئي .. وزراء التجارة بدول التعاون يناقشون تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

بناء على دعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك انطلاقاً من دور وزارات التجارة بدول المجلس في ضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء.

وقد ترأس الاجتماع المهندس وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري بحضور وزراء التجارة بدول المجلس ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون.

واستعرض وزراء التجارة خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل أصحاب السعادة وكلاء وزارت التجارة بالمجلس وخصوصا أهمية التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، وأيضا استعراض ما قامت به دول المجلس من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من هذا الوباء.

وأكد الوزراء أهمية التأكيد على انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع، وأهمية الابقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقال السلع بين الدول الأعضاء. كما أقروا تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.