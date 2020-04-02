الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة تطلب دعماً بـ 11.6 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك التنمية الألماني «كيه إف دبليو» أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تقدمت على مدى الفترة القصيرة الماضية بطلبات دعم وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11.6 مليار دولار.

وتوقع البنك أن ترتفع الطلبات بصورة أكبر في الفترة المقبلة مع تنامي حدة تداعيات أزمة جائحة كورونا وبخاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال رئيس البنك جانتر هايونج أن عدد الشركات التي تقدمت إلى الآن بطلبات دعم وصل إلى 2500 شركة.

ويملك البنك مئات المليارات من اليورو الجاهزة لتوفير السيولة اللازمة لحماية الشركات من الانهيار والإفلاس في ظل التراجع الحاد في مستويات الطلب بصفة عامة على مستوى العديد من القطاعات. لكن وفي ظل سرعة وحدة التداعيات يخشى مراقبون ألا تتمكن الشركات الصغيرة من الحصول على الدعم اللازم لاستمرارها في عملها قبل فوات الأوان.