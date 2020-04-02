شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة تطلب دعماً بـ 11.6 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك التنمية الألماني «كيه إف دبليو» أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تقدمت على مدى الفترة القصيرة الماضية بطلبات دعم وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11.6 مليار دولار.
وتوقع البنك أن ترتفع الطلبات بصورة أكبر في الفترة المقبلة مع تنامي حدة تداعيات أزمة جائحة كورونا وبخاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال رئيس البنك جانتر هايونج أن عدد الشركات التي تقدمت إلى الآن بطلبات دعم وصل إلى 2500 شركة.
ويملك البنك مئات المليارات من اليورو الجاهزة لتوفير السيولة اللازمة لحماية الشركات من الانهيار والإفلاس في ظل التراجع الحاد في مستويات الطلب بصفة عامة على مستوى العديد من القطاعات. لكن وفي ظل سرعة وحدة التداعيات يخشى مراقبون ألا تتمكن الشركات الصغيرة من الحصول على الدعم اللازم لاستمرارها في عملها قبل فوات الأوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة تطلب دعماً بـ 11.6 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.