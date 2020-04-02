752 مليار دولار إصدارات السندات عالمياً في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحسب تقديرات «بلومبيرج» وصلت قيمة إصدارات الشركات حول العالم من السندات إلى حوالي 752 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مع سعي العديد من الشركات حول العالم لتوفير السيولة اللازمة لمواصلة عملها ومجابهة التحديات الاقتصادية المتنامية لتفشي فيروس كورونا.

وتتواصل مساعي الشركات على هذا الصعيد مع بداية الربع الثاني من العام مع انضمام العديد من الأسماء الكبرى في عالم الأعمال إلى طابور من الشركات تزدحم به أروقة قطاع الخدمات المالية في اليوم الأول من إبريل بطلبات إصدار جديدة.

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن 17 شركة أوروبية أعلنت أمس عن إصدارات سندات جديدة. وقدرت حجم الإصدارات الجديدة في الأسبوع الماضي فقط بحوالي 85 مليار دولار.

وبحسب خبراء دويتشه بنك يصعب اليوم تقدير تأثيرات هذا الارتفاع الكبير في مستوى الدين في الأداء المستقبلي لقطاعات الأعمال.

لكن ولأن كل شيء له ثمنه، هناك تكلفة لإصدارات الدين في هذا التوقيت، فالعائد على سندات الخزانة منخفضة المخاطرة والمقومة باليورو للشركات بدرجة الاستثمار وصل إلى 238 نقطة أساس لتقترب بذلك من أعلى مستوياتها في 2012. كما قفز متوسط العائد على السندات الآسيوية مرتفعة التقييم والمصدرة بالدولار الأمريكي بحوالي 179 نقطة أساس في الربع الأول في أعلى ارتفاع له منذ عام 1989.

وتسعى شركة الرحلات البحرية «كرنفال» لجمع تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على أساس عائد قياسي 12.5%.