«إياتا»: قرار «طيران الإمارات» باستئناف الرحلات إيجابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط: إن قرار «طيران الإمارات» باستئناف رحلات محددة اعتباراً من 6 إبريل كما أعلنت اليوم، يعد إيجابياً، مشيراً إلى أن الناقلة لن تقوم بتشغيل رحلاتها إلا بعد أن قامت بتقييم الظروف الصحية والتشغيلية، بالإضافة إلى حصولها على كافة الموافقات من الجهات المسؤولة بالإضافة إلى الدول التي سوف تستقبل رحلات الناقلة. وأضاف البكري في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت لوسائل الإعلام في المنطقة: نشكر حكومة دبي على قرارها بضخ سيولة جديدة في رأسمال شركة طيران الإمارات، مشيداً بهذا الإجراء الذي سيدعم الناقلة في ظل هذه الظروف، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبع الحكومة في المنطقة هذا النهج. وذكر البكري: «قامت بعض الجهات التنظيمية في المنطقة باتخاذ خطوات إيجابية، ونتوجه بالشكر لكل من دولة غانا، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وإفريقيا الجنوبية، على موافقتهم في تقديم إعفاء كامل خلال الموسم القادم عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، والتي ستوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد من هذه المبادرات».

تفاقم الخسائر

وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 ملياراً في الشرق الأوسط، و4 مليارات في إفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في إفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019.

ويجب على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، حيث شهدنا التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قامت بعض منها بتوفير الدعم لقطاع الطيران ومن بينها دولة الإمارات، وندعو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى: توفير الدعم المالي المباشر، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية.

وقدمت بعض الحكومات في المنطقة الدعم المالي والإعفاءات الضريبية كتأجيل الدفعات الشهرية للطائرات المؤجرة من قبل حكومة كابو فيري، وتمديد فترة سداد قيم الضريبة المضافة المستحقة على الشركات في السعودية، وغيرها من الإجراءات الإيجابية من الحكومات لتقديم التسهيلات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، ورواندا، وأنجولا، والإمارات.

وتوقع البكري أن تستمر أزمة شركات الطيران بسبب جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري على أن تمتد حتى الربع الأول من العام 2021 وبالتالي عودة حركة الطيران.

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8.6 مليون وظيفة

وقال البكري «إن قطاع الطيران يمثل العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 مليون وظيفة ويسهم بـ 186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد».

وأضاف البكري: «يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وإن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي سببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن. وإن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية».

وأكد البكري الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية، وعلى الحكومات توفير حزم إغاثية، حيث إن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طرداً مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد انتهاء الأزمة.

مقترحات

وإلى جانب الدعم المالي، دعا الاتحاد إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا:

 تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع.

 دعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، التي قد يتم فرض القيود عليها.

 إزالة العوائق الاقتصادية، كرسوم الشحن، ورسوم ركن الطائرات، وقيود الفتحات لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الأوقات الصعبة.

 تقديم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية ورسوم الحركة ضمن المطارات والضرائب.

 ضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وبكل وضوح، بما يتيح لشركات الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم الجوية.