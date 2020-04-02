فايزر يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.73% بما يعادل -0.89 نقطة ليستقر عند سعر 31.75 دولار، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 33.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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